Google заплатит за нарушение неприкосновенности частной жизни

Таганский суд Москвы 23 декабря удовлетворил иск о нарушении тайны частной жизни Роскомнадзора к Google и YouTube.

Таганский суд Москвы 23 декабря удовлетворил иск о нарушении тайны частной жизни Роскомнадзора к Google и YouTube.

Исковые требования сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube были признаны обоснованными. Компании, в частности, нарушили право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В связи с этим Google заплатит многомиллионный штраф. Все другие детали иска в сообщении суда не уточнялись.