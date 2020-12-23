Навальный не вошел в топ-5 политиков года в РФ по опросу ВЦИОМ

Опрос показал практически полное отсутствие интереса к блогеру Алексею Навальному. Его назвали "политиком года" только 4% опрошенных россиян.

Опрос показал практически полное отсутствие интереса к блогеру Алексею Навальному. Его назвали "политиком года" только 4% опрошенных россиян.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос, чтобы определить политика года в России. Гражданам предлагалось назвать трех кандидатов, которые, по их мнению, были особенно заметны в политических событиях года. Об этом рассказывается в материале издания "ПолитЭксперт".

В результате проведенного опроса, основатель так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом) остался за пределами топ-5, обогнав скандально известного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, получившего 2% голосов.

История с выдуманным "отравлением" Навального также не сильно заинтересовала россиян. Граждан больше беспокоит ситуация с коронавирусом, разработка российской вакцины от этой болезни, а также ситуация в Нагорном Карабахе.

Ситуацию с Навальным в ФСБ России считают спланированной провокацией. Об этом подробнее рассказывается в материале телеканала "360".