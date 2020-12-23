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15:35   23 Декабря 2020
Общество

Знаменитый врач-онколог Андрей Гачкайло умер в Омске

Знаменитый врач-онколог Андрей Гачкайло умер в Омске

Выдающийся хирург, врач гинекологического отделения в онкодиспансере Андрей Гачкайло скончался в Омске, сообщила глава центра медико-социальной экспертизы минтруда Елена Шамшева.

Точная причина скоропостижной смерти опытного медика пока не разглашается. В областном минздраве уже уточнили, что гибель Гайкайло не связана с коронавирусной инфекцией. Информация о дате и времени его похорон будет известна позднее.

"Внезапная потеря столь профессионального, интеллигентного, жизнерадостного человека застигла нас всех врасплох", — говорится в сообщении пресс-службы областного министерства.

Гачкайло был врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Коллектив диспансера и представители областного минздрава выражают свои искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни медика.

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