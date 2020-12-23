Продюсер Дробыш оценил голос Пугачевой в роли депутата Госдумы

Примадонна советской и российской эстрады может стать избранницей народа, если не откажется от политической карьеры.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш считает, что Примадонна советской и российской эстрады на должность депутата Госдумы не согласится. Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщило, что Алле Пугачевой поступило предложение выдвинуться по округу на выборах в ГД 2021 года — инициатором якобы выступила партия «Единая Россия».

Также сообщалось, что стать кандидатом в депутаты партия предложила и другой Алле — певице Валерии (настоящее имя — Алла Перфилова). Дробыш полагает, что 52-летней народной артистке России уходить со сцены в законотворческую деятельность еще рано.

«Алле Пугачевой это не нужно, а Валерии рано — она еще и попеть может. Это самый правильный ответ», — сказал продюсер в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Муж исполнительницы и по совместительству ее продюсер Иосиф Пригожин заявил журналистам, что за Валерию «уже кто-то что-то решил» и отметил, что о таком политическом предложении супруги слышат в первый раз. Никаких консультаций с функционерами «Единой России» или сотрудниками мэрии Москвы у певицы не было. На вопрос, согласится ли Валерия стать депутатом ГД, если ей поступит такое предложение, продюсер не ответил.

Политическую карьеру Валерия пыталась начать еще около года назад: в феврале она анонсировала создание своей партии «Сильные женщины», которая должна была выступать за права женщин и бороться с домашним насилием. Партийный план Пригожин обещал сформировать к осени 2020 года, а на повестке изначально стояли голосование по поправкам в Конституцию и День Победы. После этого новостей о «женской партии» больше не было.

Помимо двух звезд эстрады потенциальными кандидатами в Госдуму «Ведомости» называют телеведущего Павла Волю, экс-главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова, публициста Анатолия Вассермана, актера Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту и футболиста Игоря Акинфеева. Перспективы вратаря московского ЦСКА сменить спортивную форму на депутатское кресло ранее оценил спортивный комментатор Виктор Гусев: по его мнению, хорошие человеческие качества спортсмена помогут ему в том случае, если он все-таки будет работать в парламенте.

Любопытно, что в октябре сенатор Совета Федерации Сергей Перминов заявил об отказе «Единой России» от выдвижения в парламент спортсменов, музыкантов и артистов: политик уточнял, что теперь партия намерена опираться только на профессионалов, которые будут приносить «практическую пользу».

«Избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу. Ориентация на таких людей — это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе», — заявлял парламентарий в комментарии изданию Ura.ru.

Если верить источникам «Ведомостей», спустя год политика партии изменилась. «Фигуранты» статьи комментируют вероятные переговоры с ЕР о выдвижении в Думу неохотно, тем не менее Вассерман подтвердил, что ему действительно предложили стать кандидатом на думских выборах. По его словам, предложение занять депутатское кресло ему все-таки поступило, но не от «Единой России» и не от мэрии Москвы.

Звездный состав Госдумы

Помимо большого количества экс-спортсменов в нижней палате парламента, активно создавали законы и звезды эстрады — правда, их численность в Госдуме в разы меньше.

Пожалуй, наиболее известным среди них был знаменитый эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Депутатом его избрали еще в 1997 году, несколько раз исполнитель переизбирался слугой народа, в том числе уже будучи членом партии «Единая Россия» (с 2007 года). Последним его действием в Госдуме стало голосование за законопроект о пенсионной реформе в 2018 году, в первом чтении. Вскоре народный артист умер после длительной борьбы с онкологией.

От «Единой России» баллотировался в Госдуму в 2003 году и другой певец — Александр Розенбаум. Он занимал пост зампредседателя комитета по культуре, в должности пробыл до 2007 года и ушел из политики обратно в музыку.