Как Трамп освободил солдат-наемников из тюрьмы назло Байдену

Президент США помиловал четырех человек из организации Blackwater, которые стреляли по мирным жителям в Ираке.

Под конец президентского срока Дональд Трамп помиловал 15 человек. Такое право первым лицам США гарантирует конституция, а традиция восходит к отцам-основателям. Еще пятерым он значительно сократил срок заключения, сообщается на сайте Белого дома. Однако, среди тех счастливчиков, которых республиканец освободил из заключения, оказались четверо бойцов из частной военной компании Blackwater (ныне Academi).

Как солдаты удачи оказались в американкой тюрьме после командировок в Ирак и на Украину — разбиралась «Политика Сегодня».

Темные воды

Фирму Blackwater USA основали в 1997 году американцы Эл Кларк, который работал тренером по прикладной стрельбе, и Эрик Принс, бывший офицер «Морских котиков» — элитного подразделения военно-морского спецназа США. Последний получил от отца крупное наследство и решил потратить деньги на «благие цели».

На границе штатов Вирджиния и Северная Каролина Принс купил участок площадью 24 квадратных километра, на котором задумал построить главный тренировочный центр своей организации. На купленной территории располагалось небольшое озеро, вода в котором была черная от большого количества торфа. Так фирма Эрика Принса получила название – Blackwater («Черная вода» — с англ.).

Всего за несколько лет начинающая компания превратилась в мощную охранную организацию, услугами которой пользовались как крупные бизнесмены, так и государственные лица. Сотрудники Blackwater не только оказывали обеспеченным людям услуги надежных и вооруженных до зубов телохранителей, но и имели куда более расширенный «функционал».

К примеру, в 2002 году члены организации участвовали в боевых действиях на территории Афганистана, а спустя год наемников из Blackwater впервые заметили в Ираке. На их подвигах в ближневосточном государстве остановимся чуть позже, а сейчас стоит упомянуть мистические события, произошедшие с солдатами Эрика Принса на Украине.

Донецкие степи

После Евромайдана в 2014 году, когда на Донбассе только разгоралось вооруженное противостояние самопровозглашенных республик и украинской армии, в СМИ начали появляться сообщения о том, что на стороне Киева якобы воюют наемники из Blackwater. Железных доказательств никто не предоставлял, а руководство частной организации категорически отрицало присутствие своих бойцов на территории страны.

В мае 2014 года немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал под заголовком «Украинская армия, по-видимому, получает поддержку от американских наемников» (Ukrainische Armee bekommt offenbar Unterstützung von US-Söldnern – нем.). В нем журналисты ссылались на источники в Федеральной разведслужбе Германии (BND), которые сообщали, что на Украине находятся порядка 400 вооруженных наемников из Blackwater.

Правда, к тому моменту организация уже называлась Academi. Ее построили на обломках «Черных вод», но в руководстве отрицали (и отрицают до сих пор), что компания является правопреемником Blackwater. Позже данные Der Spiegel о 400 наемниках подтвердило немецкое издание Bild.

Солдаты воевали на стороне Киева и, по информации СМИ, тренировали местных силовиков, снайперов и готовили штурмовые группы. Но спустя время появились данные, что 20 сотрудников Academi бесследно исчезли. Они участвовали в столкновениях под Донецком и буквально растворились в воздухе. Об их дальнейшей судьбе почти ничего не известно.

Резня на площади Нисур

Вернемся в Ирак. Как уже было сказано ранее, Дональд Трамп помиловал несколько человек в честь окончания своего президентского срока. Четверо из них — Пол Слоу, Дастин Херд, Эван Либерти и Николас Слэттен — работали на Blackwater в 2007 году в Багдаде. Они охраняли чиновников из Государственного департамента США, но 16 сентября превысили свои полномочия и обеспечили своим работодателям из «Черных вод» порцию «черного пиара».

В тот день дипломатическая колонна американского госдепа под охраной пулеметчиков из Blackwater ехала через центральную площадь Багдада Нисур. В один момент, как сообщает британская газета The Guardian, наемники открыли «беспорядочный огонь» по толпе мирных жителей и убили 17 человек. Еще восемнадцать получили ранения различной степени тяжести. Погибло несколько детей.

После расследования выяснилось, что в период с 2005 по 2007 год, пока Blackwater находилась в Ираке, солдаты из охранной организации участвовали в 195 перестрелках и в подавляющем большинстве их них начинали стрелять первыми. Херд, Слоу, Слэттен и Либерти ждали приговора семь лет. В 2014 году всех, кроме Слэттена, который первым открыл огонь, приговорили к 30 годам тюрьмы. Зачинщика побоища осудили на пожизненный срок.

Адвокаты наемников утверждали, что бойцы из Blackwater открыли огонь после того, как попали в засаду иракских повстанцев. Сторона обвинения же настаивала на том, что никто из убитых на площади Нисур не был повстанцем, а инцидент демонстрировал «крайне чрезмерное применение силы». К слову, после 16 сентября иракское правительство инициировало процедуру вывода наемников Blackwater, но это не помогло полностью обнулить контракт между организацией и Вашингтоном.

С легкой руки

Теперь Дональд Трамп выпускает убийц с площади Нисур на свободу. Адвокаты Пола Слоу, Дастина Херда, Эвана Либерти и Николаса Слэттена уже выразили благодарность американскому президенту. По словам Брайана Хеберлига (адвокат Пола Слоу), его подзащитный «с коллегами не заслужили ни одной минуты в тюрьме».

Объяснение решению американского лидера помиловать четырех наемников из Blackwater есть на официальном сайте Белого дома. Напротив их фамилий сказано:

«Ситуация [на площади Нисур] стала серьезной, что привело к несчастным случаям, гибели и ранениям иракских гражданских лиц. <…> Прокуроры недавно раскрыли — более чем через 10 лет после инцидента — что ведущий иракский следователь, на которого прокуроры в значительной степени полагались для проверки отсутствия жертв среди повстанцев и сбора доказательств, возможно, сам имел связи с повстанческими группами».

Таким образом, гибель 17 иракцев в Белом доме назвали «несчастным случаем», а прокурора, который курировал расследование инцидента в Багдаде, приравняли к повстанцам. Кстати, основатель Blackwater Эрик Принс сейчас является одним из главных спонсоров Республиканской партии США, а значит он финансировал команду действующего главы Белого дома в ходе предвыборной гонки 2020 года.

Возможно, освобождение осужденных наемников есть ни что иное, как благодарность Трампа за спонсирование своей избирательной кампании. Или это просто своеобразная месть демократам, которые в 2015 году добились повторного слушания по делу об инциденте в Ираке. Именно после него подсудимых отправили за решетку на большой срок. Главным обвинителем тогда выступал как раз представитель Демократической партии США Джозеф Байден.