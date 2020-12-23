15:30 23 Декабря 2020Происшествия
Депутат Галямина в Москве признана виновной в нарушении законов о митингах
Суд в Москве признал виновной депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Она неоднократно нарушала порядок организации и проведения митингов.
Суд в Москве признал виновной депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Она неоднократно нарушала порядок организации и проведения митингов.
В ходе разбирательства установлено, что фигурантка агитировала горожан прийти на несанкционированный митинг. При ее активном участии в центр Москвы на незаконную массовую акцию пришли около 400 человек, сообщил корреспондент ФАН.
В отношении Галяминой неоднократно возбуждались административные дела, связанные с несанкционированными митингами.
Прокурор во время прений заявил, что с учетом всех обстоятельств народную избранницу надо посадить на три года.