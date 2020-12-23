Депутат Галямина в Москве признана виновной в нарушении законов о митингах

Суд в Москве признал виновной депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Она неоднократно нарушала порядок организации и проведения митингов.

Суд в Москве признал виновной депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Она неоднократно нарушала порядок организации и проведения митингов.

В ходе разбирательства установлено, что фигурантка агитировала горожан прийти на несанкционированный митинг. При ее активном участии в центр Москвы на незаконную массовую акцию пришли около 400 человек, сообщил корреспондент ФАН.

В отношении Галяминой неоднократно возбуждались административные дела, связанные с несанкционированными митингами.

Прокурор во время прений заявил, что с учетом всех обстоятельств народную избранницу надо посадить на три года.