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15:30   23 Декабря 2020
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Депутат Галямина в Москве признана виновной в нарушении законов о митингах

Депутат Галямина в Москве признана виновной в нарушении законов о митингах

Суд в Москве признал виновной депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Она неоднократно нарушала порядок организации и проведения митингов.

В ходе разбирательства установлено, что фигурантка агитировала горожан прийти на несанкционированный митинг. При ее активном участии в центр Москвы на незаконную массовую акцию пришли около 400 человек, сообщил корреспондент ФАН.

В отношении Галяминой неоднократно возбуждались административные дела, связанные с несанкционированными митингами.

Прокурор во время прений заявил, что с учетом всех обстоятельств народную избранницу надо посадить на три года.

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#митинг #депутат #галямина

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