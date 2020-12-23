Горячий 2022. В Госдуме пророчат трудное время из-за отмены накопительной пенсии

Об очередной заморозке и грядущей отмене накопительной пенсии корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Первый зампредседатель Банка России Сергей Швецов допустил, что в течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий в стране может быть официально упразднен. Заявление было сделано после «заморозки» накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий законопроект принял парламент и подписал президент.

Впервые накопительная пенсия была заморожена шесть лет назад. В связи с этим взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены.

«Заморожено — это значит весь тариф идет на страховую пенсию и не идет на накопительную пенсию. То есть никакие деньги никуда не теряются. Многие в штыки принимают, включая действующих пенсионеров. Хотя их это не касается», — объясняет председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Касаются же изменения только граждан моложе 1967 года рождения, добровольно написавших заявление на формирование накопительной пенсии до 2015 года. Жалоб от последних, по признанию представителя ЛДПР, не так много, хотя воспользовавшихся «услугой» миллионы. Сам Нилов рассказывает, что заявление не писал.

«У тех, кто это сделал, из-за "заморозки" не формируется накопительная пенсия, но при этом весь тариф, который работодатель платит в качестве взноса, идет на страховую пенсию, — констатирует либерал-демократ. — Для тех, кто получает маленькую зарплату это даже лучше, потому что больше зарабатываются страховые баллы».

К слову, похожую точку зрения высказывал несколько недель назад и сенатор Валерий Рязанский. Член Совета Федерации отмечал, что из-за того, что средства сейчас находятся в «общем котле» граждане со скромными зарплатами («работники сельского хозяйства, библиотекари не селе, нянечки в детсадах») остаются в плюсе. А высокооплачиваемые категории граждан, а также те, у кого большой трудовой стаж, по словам сенатора, в некотором смысле ущемлены в усреднительных коэффициентах.

Саму «заморозку» Ярослав Нилов считает демонстрацией «барахлящей пенсионной системы». При этом он уверен, что главной ошибкой Правительства была сама идея ввести в нее накопительную пенсию. Сейчас Правительство и Центробанк ищут способ сделать так, чтобы средства негосударственные пенсионные фонды получали.

Это можно сделать разморозив накопительную пенсию, что будет дополнительной нагрузкой на бюджет. Депутат убежден, что Кабмин на это не пойдет. Второй способ — ввести систему добровольных накоплений, но это, по мнению Нилова, «крайне сложно». Причина политику очевидна:

«Большой уровень недоверия к негосударственным пенсионным фондам, к пенсионному фонду, к пенсионной системе вообще и к размера пенсий негативное отношение», — делится наблюдениями законодатель.

Нилов считает, что «самая горячая пора» начнется в 2022 году, когда нужно будет либо единовременные выплаты делать, либо назначать и выплачивать в массовом порядке накопительную пенсию. С учетом не поступающих средств в негосударственные пенсионные фонды не понятно, как будут выполняться ранее взятые ими обязательства. В целом идею «демонтажа» накопительной пенсии, высказанную Сергеем Швецовым, депутат поддерживает.

Зато не согласны с зампредом Банка России только претендующие на места в Госдуме члены «Партии Роста». Руководитель Липецкого регионального отделения и доцент РЭУ им. Г. В.Плеханова Вадим Ковригин считает высказывание Швецова о «демонтаже» очередным подтверждением тому, «насколько мало значат в российской экономике долгосрочные правила игры».

«Не будем сейчас рассуждать о том, хороша ли была накопительная часть в «дозаморозочном» варианте. У "Партии Роста" свое видение пенсионной системы — без обязаловки. Речь о другом. О том, чтобы наши замороженные деньги государство окончательно не забрало. Хватит нам опыта Сбербанка 1991-го. Мы как партия будем следить за этим», — пообещал Ковригин.

В качестве альтернативы накопительной пенсии Сергей Швецов предлагает проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов, который имеет «достаточно серьезный налоговой стимул». Напомним, что подписанный Президентом закон о продлении «заморозки» позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей.