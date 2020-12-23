Туадера оценил обстановку в подразделениях армии ЦАР

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил ряд армейских гарнизонов накануне президентских выборов.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил ряд армейских гарнизонов накануне президентских выборов.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), лидер Центральноафриканской Республики оценил обстановку в подразделениях армии страны. Визит состоялся совместно с группой советников и представителем Министерства обороны РФ. Туадера побывал в частях постоянного базирования военных, а также на передовых постах, где военнослужащие находятся в состоянии постоянной боевой готовности.

В завершение рабочей поездки, президент ЦАР отдал распоряжения, способствующие укреплению обороноспособности подразделений и лично поздравил солдат и офицеров с наступающим Рождеством, передает ФАН.

Служба военных Центральноафриканской Республики идет в усиленном режиме. Главная задача военных — не допустить провокаций и беспорядков на общенародном голосовании. Выборы президента ЦАР состоятся 27 декабря 2020 года.

Ранее телеканал "360" писал, что нобелевский лауреат начал войну в Африке.