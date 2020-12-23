Следствие просит арестовать причастного к убийствам мигрантов соратника Тесака

Правоохранители задержали националиста Семена Токмакова, который причастен к серии тяжких преступлений.

Правоохранители задержали националиста Семена Токмакова, который причастен к серии тяжких преступлений.

По данным следствия, задержанный являлся соратником националиста Максима Марцинкевича и участником неонацистской группировки, которая с 2002 по 2004 год совершила несколько убийств. Токмакову предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти".

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия с требованием избрать Токмакову меру пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.