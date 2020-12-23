Силовики задержали шестерых подручных Тесака по обвинению в убийстве

Оперативники МВД и ФСБ провели задержание членов банды неонацистов. Злоумышленники расправлялись с выходцами из стран Центральной Азии.

Оперативники МВД и ФСБ провели задержание членов банды неонацистов. Злоумышленники расправлялись с выходцами из стран Центральной Азии.

По версии правоохранителей, фигуранты причастны к убийствам иностранцев в 2000-х годах. Руководил и участвовал в преступлениях лидер двух экстремистских организаций Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, сообщал ФАН.

Злоумышленники нападали на иностранцев, как правило, в Подмосковье и Смоленской области. На одном из видео своей расправы они демонстрировали националистический подтекст.

Сотрудники СК предъявили обвинение шестерым задержанным. В ходе обыска у них найдены ножи и травматические пистолеты.

Сам Тесак не дождался правосудия — он совершил суицид.