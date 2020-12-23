15:00 23 Декабря 2020Происшествия
Силовики задержали шестерых подручных Тесака по обвинению в убийстве
Оперативники МВД и ФСБ провели задержание членов банды неонацистов. Злоумышленники расправлялись с выходцами из стран Центральной Азии.
Оперативники МВД и ФСБ провели задержание членов банды неонацистов. Злоумышленники расправлялись с выходцами из стран Центральной Азии.
По версии правоохранителей, фигуранты причастны к убийствам иностранцев в 2000-х годах. Руководил и участвовал в преступлениях лидер двух экстремистских организаций Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, сообщал ФАН.
Злоумышленники нападали на иностранцев, как правило, в Подмосковье и Смоленской области. На одном из видео своей расправы они демонстрировали националистический подтекст.
Сотрудники СК предъявили обвинение шестерым задержанным. В ходе обыска у них найдены ножи и травматические пистолеты.
Сам Тесак не дождался правосудия — он совершил суицид.