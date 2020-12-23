Экс-солистку "ВИА Гры" Надежду Мейхер спутали с Моникой Белуччи

Певица и модель Надежда Мейхер известна своей нестареющей красотой. На очередном ролике в Stories она предстала в изысканном образе кинодивы.

Певица и модель Надежда Мейхер известна своей нестареющей красотой. На очередном ролике в Stories она предстала в изысканном образе кинодивы.

Бывшая солистка группы ВИА Гра неизменно привлекает к себе внимание. После того, как она приняла участие в шоу "Танцы со звездами", популярность артистки возросла еще больше. Она поддерживает образ роковой женщины без возраста, а ее фигуре могут позавидовать и юные девушки.

Мейхер не стесняется чувственных образов и откровенных нарядов. Она активно делится фото и видео на своей странице в Instagram. Последний ролик, появившийся в ее Stories, представляет собой нарезку из съемки в затененном помещении с эффектом "старой пленки" в стиле ретро. Белая рубашка и брюки с подтяжками, черное платье с газовыми рукавами, графическая стрижка и другие элементы образа навели поклонников звезды на мысли о Монике Белуччи.