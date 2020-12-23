Обнаружена особенность вируса SARS-CoV-2 встраиваться в хромосомы человека

Ученые сделали открытие, что вирус SARS-CoV-2 способен встраиваться хромосомы человека, при этом они становятся невидимыми для противовирусных мер защиты.

Ученые сделали открытие, что вирус SARS-CoV-2 способен встраиваться хромосомы человека, при этом они становятся невидимыми для противовирусных мер защиты.

Явление было обнаружено группой ученых в процессе выяснения причин повторного заболевания СОVID-19. Это похоже на вирус иммунодефицита человека. Коронавирус хранит свои гены в виде РНК, но у них нет обратной транскриптазы, как у ВИЧ. Однако вирус SARS-CoV-2 может встроиться в клеточный геном человека. Авторы исследования провели ряд экспериментов с клетками человека, и выяснили, что повторное заболевание СОVID-19 было вызвано срабатыванием фермента, отвечающего за синтез РНК.

Вирусологи призывают осторожнее относиться к этим данным, пока не получены более надежные подтверждения такого поведения вируса SARS-CoV-2. Ученые отмечают, что этот вопрос требует более детального рассмотрения.