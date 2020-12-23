Задержание сообщников Тесака попало на видео

Силовики провели операцию по поимке шестерых подозреваемых, которые могли совершать убийства на национальной почве под предводительством радикала Максима Марцинкевича.

Силовики провели операцию по поимке шестерых подозреваемых, которые могли совершать убийства на национальной почве под предводительством радикала Максима Марцинкевича.

Среди задержанных оказался и бывший лидер националистической организации "Русская сель" Семен Токмаков, который попытался оказать сопротивление. Позднее мужчина признался во время допроса в том, что совершил преступления, имеющих статус особо тяжких, сообщает ФСБ.

Тела расчлененных жертв обнаружили на территории района Гольяново в Москве в 2003 году. При себе у злоумышленников нашли холодное и огнестрельное оружие, а также запрещенную литературу. Их лидер Максим Марцинкевич ранее совершил самоубийство, отбывая срок в тюрьме.