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14:48   23 Декабря 2020
Происшествия

Задержание сообщников Тесака попало на видео

Задержание сообщников Тесака попало на видео

Силовики провели операцию по поимке шестерых подозреваемых, которые могли совершать убийства на национальной почве под предводительством радикала Максима Марцинкевича.

Среди задержанных оказался и бывший лидер националистической организации "Русская сель" Семен Токмаков, который попытался оказать сопротивление. Позднее мужчина признался во время допроса в том, что совершил преступления, имеющих статус особо тяжких, сообщает ФСБ.

Тела расчлененных жертв обнаружили на территории района Гольяново в Москве в 2003 году. При себе у злоумышленников нашли холодное и огнестрельное оружие, а также запрещенную литературу. Их лидер Максим Марцинкевич ранее совершил самоубийство, отбывая срок в тюрьме.

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#ск #фсб #тесак

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