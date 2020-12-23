Американское правительство приняло решение о введении санкций в отношении жены президента Сирии Башара Асада, сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

Американское правительство приняло решение о введении санкций в отношении жены президента Сирии Башара Асада, сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

Ограничительные меры были наложены Вашингтоном на Асму Асад, а также на ряд ее родных, подчеркнул американский госсекретарь. Помпео отметил, что санкции были введены из-за того, что супруга сирийского лидера якобы "препятствовала" мирному урегулированию ситуации в государстве.

"Госдепартамент вводит санкции в отношении Асмы Асад, супруги Башара Ассада, за препятствование усилиям по продвижению политического решение сирийского конфликта", — уточнил глава Госдепа Соединенных Штатов.

Пакет санкций против Сирии — "акт Цезаря" — был утвержден президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. В Министерстве иностранных дел САР раскритиковали ограничения, подчеркнув, что они были введены на основании данных, сфальсифицированных врагами сирийского народа.

Американцы занимаются на территории САР незаконной добычей нефти, о чем ранее сообщало Федеральное агентство новостей. Доказательства кражи сирийской нефти были предоставлены российским министерством обороны.