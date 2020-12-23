Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за клевету

Депутаты Госдумы России проголосовали за закон, ужесточающий наказание за клевету в интернете, а также распространение недостоверных сведений о человеке.

Депутаты Госдумы России проголосовали за закон, ужесточающий наказание за клевету в интернете, а также распространение недостоверных сведений о человеке.

Автором инициативы стал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По новым правилам, клевета в интернете, СМИ или во время публичного выступления может грозить штрафом, обязательными работами или тюремным заключением на срок до трех лет.

Также ужесточается наказание за клевету, распространяемую с использованием своего служебного положения. В таком случае может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а при распространении недостоверной информации, что лицо страдает опасным для общества заболеванием, срок заключения может быть увеличен до четырех лет.