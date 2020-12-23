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14:28   23 Декабря 2020
Политика

Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за клевету

Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за клевету

Депутаты Госдумы России проголосовали за закон, ужесточающий наказание за клевету в интернете, а также распространение недостоверных сведений о человеке.

Автором инициативы стал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По новым правилам, клевета в интернете, СМИ или во время публичного выступления может грозить штрафом, обязательными работами или тюремным заключением на срок до трех лет.

Также ужесточается наказание за клевету, распространяемую с использованием своего служебного положения. В таком случае может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а при распространении недостоверной информации, что лицо страдает опасным для общества заболеванием, срок заключения может быть увеличен до четырех лет.

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#россия #госдума #клевета

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