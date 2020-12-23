14:23 23 Декабря 2020Политика
Путин объяснил новый статус Госсовета
Президент России Владимир Путин провел первое заседание с новым Государственным советом. Открывая мероприятие, он объяснил статус государственного конституционного органа.
Президент России Владимир Путин провел первое заседание с новым Государственным советом. Открывая мероприятие, он объяснил статус государственного конституционного органа.
В новый Госсовет входят спикеры Совета Федерации и Государственной думы, а также губернаторы регионов, лидеры парламентских партий и полпреды. Глава государства сообщил, что государственный орган получил новый статус для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов РФ в формирование национальных решений. Для этих же целей были расширены его полномочия.