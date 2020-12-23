Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:23   23 Декабря 2020
Политика

Путин объяснил новый статус Госсовета

Путин объяснил новый статус Госсовета

Президент России Владимир Путин провел первое заседание с новым Государственным советом. Открывая мероприятие, он объяснил статус государственного конституционного органа.

В новый Госсовет входят спикеры Совета Федерации и Государственной думы, а также губернаторы регионов, лидеры парламентских партий и полпреды. Глава государства сообщил, что государственный орган получил новый статус для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов РФ в формирование национальных решений. Для этих же целей были расширены его полномочия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #президент #госсовет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров