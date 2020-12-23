Президент Польши встал на защиту зачатых сограждан

Анджей Дуда высказался против референдума об изменении статуса абортов в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда выступил против референдума об изменении статуса абортов в Польше. Он считает, что аборт — это убийство и должно быть запрещено, как и иные тяжкие преступления, сообщает Polsat News

«Аборт — это убийство ребенка. Это вопрос жизни и смерти, очень серьезная тема, поэтому не важно, кто что говорит и думает об этом. Эта тема вообще не должна обсуждаться — насчет нее должен быть консенсус, который есть по поводу запрета на убийства и иные преступления», — заявил президент Польши.

Дуда также сообщил, что слышит и требования протестующих против ужесточения запрета на аборты, его волнует здоровье и жизни женщин. Однако президент уточнил, что у зачатых детей тоже есть право на жизнь.

«Мне как президенту очень важно соблюсти баланс интересов в польском обществе. С одной стороны защитить права и жизнь зачатых детей, с другой — жизнь и здоровье женщин», — высказался президент.

В октябре тысячи женщин вышли на протестные митинги в Варшаве после того, как Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон 1993 года, разрешающий аборты в случае обнаружения у плода тяжелого дефекта или неизлечимой болезни.