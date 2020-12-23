Global Research рассказал о главной опасности российского «Циркона»

Новая гиперзвуковая ракета может обеспечить сдерживающий фактор для агрессии Запада за пределами России.

Новая гиперзвуковая ракета «Циркон» может обеспечить сдерживающий фактор для агрессии Запада за пределами России. Об этом пишет портал Global Research, приводя материал американского аналитического центра RAND.

По мнению аналитиков, если Россия начнет экспортировать новейшее гиперзвуковое оружие в другие страны, Соединенные Штаты Америки столкнутся с серьезной угрозой. Российская ракета может представлять опасность для американских вооруженных сил и военных баз США, находящихся за пределами страны.

«Это неядерное военное сдерживание способно потопить американский флот или уничтожить американскую военную базу, незаконно построенную на территории оккупированной страны, и США мало что могут противопоставить такой угрозе», — пишет автор материала.

Также аналитики вынужденно отмечают, что Соединенные Штаты не могут озвучить никакого «заслуживающего доверия предлога», чтобы убедить мировое сообщество в опасности российских гиперзвуковых ракет и помешать другим странам покупать у России подобное оружие.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» является не просто невероятным техническим достижением, подчеркивает автор, это еще и важный дипломатический фактор.

«Этот полезный компонент дипломатической работы способен сместить мир прочь от однополярного, "основанного на правилах международного порядка" в сторону многополярности мира, где цена конфликта будет выше цены конкуренции и сотрудничества», — подчеркивает автор материала.

Напомним, ранее западные СМИ прокомментировали успешный запуск российского «Циркона», который представляет серьезную угрозу для систем ПВО возможных агрессоров. Ракета развивает скорость до 8 Махов.

Отдельные издания попытались убедить читателей «не верить шумихе» вокруг новейшей ракеты. Но некоторые авторы считают, что Россия действительно совершила технологический рывок в вопросе создания гиперзвукового оружия.

«Ракета летает на усовершенствованном топливе, которое дает ей возможность преодолевать до 1000 километров. И скорость ее такова, что воздушное давление, создающееся перед ракетой на ее курсе движения, превращается в плазму, поглощая радиоволны и делая ракету практически невидимой для активных радарных систем», — сообщает издание Militarycom

Кроме того, вооружение способно маневрировать непосредственно перед поражением цели. Такая особенность делает невозможным перехват ракеты, особенно в том случае, если по цели выпустят несколько «Цирконов».