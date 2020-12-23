Путин: пандемия стала особым вызовом, но не отменила повестку развития России

Эпидемия коронавирусной инфекции стала вызовом для всех стран, однако Россия продолжила свое развитие во всех направлениях, заявил Владимир Путин.

Эпидемия коронавирусной инфекции стала вызовом для всех стран, однако Россия продолжила свое развитие во всех направлениях, заявил Владимир Путин.

Президент России впервые собрал новый Госсовет. Заседание проходит совместно с президентским советом по нацпроектам.

Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала вызовом для мировых экономик и для социальной сферы:

"Текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы всех государств".

Об этом сообщил президент России вначале заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию.