Режиссер-террорист Сенцов цинично отозвался о смерти мэра Харькова Кернеса

Находившийся под следствием в России деятель культуры позволил себе резкое высказывание в адрес скончавшегося на прошлой неделе Геннадия Кернеса.

Скандально известный украинский режиссер Олег Сенцов на своей странице в социальной сети Facebook сравнил похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса с "похоронами совка".

Вернувшийся год назад на Украину деятель культуры в день поминальной церемонии, которая проходила в Харькове, намекнул, что для него смерть Кернеса является знаковым событием в истории страны.

«Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами "совка" в нашей стране, но для этого требуется еще много похорон», — надменно отметил Сенцов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике Charite 17 декабря после осложнений, связанных с коронавирусом.

Отметим, в сентябре 2019 года президент Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет за подготовку к терактам.