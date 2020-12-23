Добровольцам больше не будут вводить плацебо вместо вакцины "Спутник V"

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" больше не будут вводить плацебо, только сам препарат.

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" больше не будут вводить плацебо, только сам препарат.

Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что Минздрав остановил набор добровольцев на пострегистрационные испытания, так как "все уже доказано".