13:54 23 Декабря 2020Общество
Мост из композитных материалов впервые построили в Петербурге
Конструкции из композитных материалов являются более долговечными и устойчивыми к агрессивным средам и коррозии по сравнению с металлическими сооружениями.
Конструкции из композитных материалов являются более долговечными и устойчивыми к агрессивным средам и коррозии по сравнению с металлическими сооружениями.
Решение о проведении капремонта с заменой пролетного строения было принято из-за износа конструкции. Глава Комтранса Петербурга Андрей Левакин посетил объект в ходе рабочего объезда в Красногвардейском районе.
Затем инспекция осмотрела мост Красный Судостроитель через Охту, расположенный у Магнитогорской улицы. Капитальный ремонт сооружения занял один год. Рабочие усилили береговые и промежуточные опоры.
Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее рассказал о новой жизни исторических зданий в центре Петербурга.