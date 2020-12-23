Мост из композитных материалов впервые построили в Петербурге

Конструкции из композитных материалов являются более долговечными и устойчивыми к агрессивным средам и коррозии по сравнению с металлическими сооружениями.

Конструкции из композитных материалов являются более долговечными и устойчивыми к агрессивным средам и коррозии по сравнению с металлическими сооружениями.

Решение о проведении капремонта с заменой пролетного строения было принято из-за износа конструкции. Глава Комтранса Петербурга Андрей Левакин посетил объект в ходе рабочего объезда в Красногвардейском районе.

Затем инспекция осмотрела мост Красный Судостроитель через Охту, расположенный у Магнитогорской улицы. Капитальный ремонт сооружения занял один год. Рабочие усилили береговые и промежуточные опоры.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее рассказал о новой жизни исторических зданий в центре Петербурга.