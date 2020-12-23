Боевики в сирийской провинции Деръа возвращаются к мирной жизни

Боевики, вышедшие из состава местных бандформирований, возвращаются к мирной жизни при посредничестве российских военнослужащих.

Боевики, вышедшие из состава местных бандформирований, возвращаются к мирной жизни при посредничестве российских военнослужащих.

Как сообщается в материале Федерального агентства новостей, речь идет о бывших радикалах, а также дезертирах сирийской армии. Свой статус уже изменили почти две тысячи человек.

Проводимая работа необходима для стабилизации ситуации в Сирии и повышения уровня безопасности в стране. Сообщается, что из 1885 человек 93 являлись дезертирами из Сирийской Арабской Армии (САА). Все они заявили о желании заниматься восстановление страны.

Сирийцев принимают в районе Аль-Балад, пригороде административного центра провинции с декабря этого года. Российская военная полиция выступила посредником в переговорах.

Ситуация в Сирии остается напряженной. Как сообщается в материале телеканала "360", два сотрудника турецкой жандармерии стали жертвами теракта на севере сирийской провинции Хасака.