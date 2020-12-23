Памфилова рассказала о будущем многодневного голосования в РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что многодневное голосование на выборах в России может применяться и в дальнейшем.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что многодневное голосование на выборах в России может применяться и в дальнейшем.

Она отметила, что многодневная процедура может использоваться вне зависимости от ситуации с коронавирусом.

Памфилова не считает, что при многодневном голосовании процедура стала менее прозрачной. Она отметила, что россиянам удобнее голосовать в течение нескольких дней. В некоторых странах, по словам главы ЦИК, люди голосуют неделями, а то и месяцами.