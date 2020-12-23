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13:47   23 Декабря 2020
Политика

Памфилова рассказала о будущем многодневного голосования в РФ

Памфилова рассказала о будущем многодневного голосования в РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что многодневное голосование на выборах в России может применяться и в дальнейшем.

Она отметила, что многодневная процедура может использоваться вне зависимости от ситуации с коронавирусом.

Памфилова не считает, что при многодневном голосовании процедура стала менее прозрачной. Она отметила, что россиянам удобнее голосовать в течение нескольких дней. В некоторых странах, по словам главы ЦИК, люди голосуют неделями, а то и месяцами.

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#россия #выборы #памфилова

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