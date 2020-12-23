Байден призвал президента Трампа расследовать кибератаки на США

Президент США Дональд Трамп должен заняться расследованием кибератак на различные ведомства. Такое заявление сделал избранный президент США Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп должен заняться расследованием кибератак на различные ведомства. Такое заявление сделал избранный президент США Джо Байден.

Байден считает, что администрация Трампа не уделяет должное внимание кибербезопасности, поэтому необходим ясный ответ, кто несет ответственность за произошедшее.

"Произошла крупная атака против американских ведомств, хотя многое мы еще не знаем, но мы знаем одно — это представляет большой риск для национальной безопасности", — заявил он.

Демократ напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп отвечает за защиту американских интересов в течение четырех недель, которые у него остались на посту главы страны.

Ранее Байден заявил, что хакеры смогли похитить важные сведения для бизнеса США. Об этом рассказывается в материале телеканала "360".