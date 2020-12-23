Частный вертолет рухнул в поле под Воронежем

Два человека пострадали при жесткой посадке частного вертолета в Рамонском районе Воронежской области. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

Два человека пострадали при жесткой посадке частного вертолета в Рамонском районе Воронежской области. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

Информация о погибших в результате произошедшего инцидента не поступала. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Кому именно принадлежал вертолет, пока не разглашается.

Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести. Для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет санавиации.