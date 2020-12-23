СМИ: папа Франциск уйдет в отставку после Рождества

Западные СМИ со ссылкой на источник в Ватикане сообщили о возможном уходе понтифика.

Бывший директор по связям с общественностью английского кардинала Остин Ивери, который тесно сотрудничает с Ватиканом, рассказал, что папа римский Франциск планирует уйти в отставку после католического Рождества (25 декабря), сообщает испанское издание EuroWeekly.

«Он с самого начала ясно дал понять, что рассматривает поступок папы Бенедикта XVI, как пророческий акт большой скромности, и у него не возникнет никаких проблем в том, чтобы сделать то же самое», — рассказал Ивери.

После шумной отставки самого возрастного на момент избрания (78 лет) папы римского Бенедикта XVI, что произошло впервые за 500 лет, аргентинец Хорхе Бергольо (в будущем Франциск) стал главой католической церкви. Близкие к Ватикану источники уже в то время утверждали, что Франциск будет служить ровно семь лет, так как он хотел пойти по стопам Бенедикта XVI.

Эта информация подтверждается и словами понтифика в интервью мексиканского телешоу «Noticieros Televisa», когда ему задали вопрос о длительности его папства.

«У меня такое чувство, что мой понтификат будет кратким, четыре или пять лет. Не знаю. Или два, три. Ну, два уже прошли. Это похоже на небольшое смутное ощущение, но у меня такое ощущение, что Господь помещает меня сюда на короткое время, не более того», — ответил на вопрос Папа Франциск.

Ранее Папа римский рассказал о возможной третьей мировой войне.