Комментатор Гусев: Человеческие качества Акинфеева помогут ему в Госдуме

Комментатор Виктор Гусев считает, что человеческие качества футболиста ЦСКА Игоря Акинфеева помогут ему в случае избрания депутатом Госдумы.

Телеведущий и спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев считает, что человеческие качества футболиста Игоря Акинфеева помогут ему в случае избрания депутатом Госдумы. Ранее Акинфееву якобы поступило такое предложение от партии «Единая Россия» в рамках подготовки к выборам в ГД 2021 года, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к партии и столичной мэрии.

«Я Игоря очень высоко оцениваю и как спортсмена, и оцениваю его человеческие качества — это совершенно точно. Думаю, что на такой работе это ему может помочь. Остальное уже покажет только время», — сказал Гусев в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Из всех названных «Ведомостями» потенциальных кандидатов в депутаты, Акинфеев — единственный спортсмен. Сообщается, что кроме него «Единая Россия» планирует выдвинуть по округам телеведущего Павла Волю, звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву, певицу Валерию и экс-главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Окончательный список должен быть сформирован до начала февраля.

Источники подчеркнули, что ничего еще не решено — ведутся переговоры, и есть вероятность, что кандидаты откажутся. Также в списках числятся актер Иван Охлобыстин и сыровар Олег Сирота — все они, как и Капков, заявили журналистам, что пока с ними никто по «депутатскому вопросу» не связывался. Прокомментировал возможное выдвижение в Госдуму и публицист Анатолий Вассерман: он лишь уточнил, что это предложение ему поступило не от мэрии Москвы и не от «Единой России».

Спортсмены в Госдуме

Бывшие спортсмены давно отметились в новейшей истории российского парламентаризма, а их количество в нижней палате стремительно увеличивается с каждым созывом. В 1993 году спортсменов в ГД было всего два, а в 2020 году это число увеличилось в десять раз. Прибывает политиков от спорта и в верхней палате: легендарный советский и российский борец греко-римского стиля Александр Карелин оставался в Госдуме на протяжении пяти созывов и за это время был соавтором 17 законопроектов, а в сентябре 2020 года стал сенатором Совета Федерации от Новосибирской области.

Все экс-спортсмены, кроме одного человека, — депутаты от «Единой России». Исключением стал знаменитый футболист и тренер Валерий Газзаев, который представляет партию «Справедливая Россия», но активно поддерживает президентский курс Владимира Путина. Газзаев — один из немногих депутатов, голосовавших против пенсионной реформы в 2018 году.

Любопытно, что инициативнее всего законотворцы «от спорта» разрабатывали законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», вторым «спортивным» законопроектом стал «О патриотическом воспитании в РФ», продвигаемый известным хоккеистом Владиславом Третьяком и его коллегой и по виду спорта, и по VII созыву Госдумы Вячеславом Фетисовым.

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