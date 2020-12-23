Депутаты Госдумы РФ одобрили закон о переизбрании президента

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, который дает возможность президенту РФ Владимиру Путин вновь баллотироваться на пост.

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, который дает возможность президенту РФ Владимиру Путин вновь баллотироваться на пост.

В документе сказано, что российский лидер сможет претендовать еще на два президентских срока. Законопроект в парламент внесли депутаты Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и сенатор Андрей Клишас. Согласно изменениям, ограничение числа сроков применяется без учета прежних.