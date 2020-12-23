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13:00   23 Декабря 2020
Политика

Депутаты Госдумы РФ одобрили закон о переизбрании президента

Депутаты Госдумы РФ одобрили закон о переизбрании президента

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, который дает возможность президенту РФ Владимиру Путин вновь баллотироваться на пост.

В документе сказано, что российский лидер сможет претендовать еще на два президентских срока. Законопроект в парламент внесли депутаты Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и сенатор Андрей Клишас. Согласно изменениям, ограничение числа сроков применяется без учета прежних.

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