Госдума одобрила повышение возраста молодежи в России

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении базовый законопроект о молодежной политике, который, в том числе, повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении базовый законопроект о молодежной политике, который, в том числе, повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

Документ призван закрепить понятия, применяемые в сфере молодежной политики, в частности, "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и прочие.

Кроме того, он определяет единые возрастные критерии: к молодежи относят россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно (на сегодняшний день — только до 30 лет). По задумке авторов, это позволит большему количеству граждан воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными для молодежи.

Законопроект также предусматривает ведение федеральной информационной системы по реализации молодежной политики и мониторинг ее реализации, включая подготовку ежегодного доклада о положении молодежи в РФ. Работа над документом была начата в 2019 году членами рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" при активном участии членов Совфеда и думских депутатов.