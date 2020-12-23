Сергей Марков: «В 2021 году в России произойдет вал предательства»

Эксперт подвел политические итоги уходящего года и спрогнозировал ключевые события в наступающем.

Директор Института политических исследований Сергей Марков, подводя итоги уходящего года в беседе с «Политикой Сегодня», не исключил попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране в году наступающем, спрогнозировал характер отношении России и США, а также оценил устойчивость национальных элит перед соблазнами Запада.

— Каким был этот непростой 2020 «ковидный» год для российско-американских отношений?

— Год был плохим. Наши надежды на то, что общая угроза в виде эпидемии будет способствовать смягчению конфликта между нашими странами и выходу отношений на более высокий уровень сотрудничества, не оправдались. Более того, мы видели попытки массированной фальсификации данных по российской смертности и заболеваемости со стороны США.

— Что вы имеете в виду?

— Вы знаете наши цифры заболеваемости по коронавирусу. В общем, мы горды, что заболеваемость у нас не очень высокая, а смертность вообще серьезно низкая. Но вместо радости за нас последовала грязная информационная атака агентов влияния Запада на российскую статистику. Во-вторых, мы горды тем, что одни из самых первых сделали вакцину. Вместо аплодисментов последовала, опять же, грязная информационная атака против нашей вакцины.

— В 2020 году не совсем гладко прошли президентские выборы в США. Пытались ли и здесь сделать Россию виноватой?

— К счастью для нас, российская тема не вышла на первый план во время президентской избирательной кампании в США. Это хорошо. Но новая команда, которая пришла к власти в США, не скрывает своего желания ухудшить отношения с Россией и агрессивно атаковать Россию. Кроме того, мы видели атаки, которые персонализированы непосредственно вокруг российского президента Владимира Путина.

— Какие?

— В частности, такие атаки происходят в сфере спорта. Обращаю внимание: не просто российские спортсмены на два года лишены возможности выступать под российским флагом, но и персонально Владимиру Путину запрещено посещать Олимпийские игры и Чемпионаты мира и Европы. Такие же запреты касаются всех членов правительства и парламента. Это беспрецедентно высокий уровень персональных санкций.

— Каковы перспективы отношений США и РФ на 2021 год с приходом команды Джо Байдена?

— Перспективы очень плохие. Нет никаких сомнений, что будет совершена попытка организации государственного переворота в России в районе сентября-октября 2021 года.

Мы видим, что западным спецслужбам, в частности спецслужбам Польши, не удалось свалить руководство Белоруссии, но удалось активно атаковать все властные структуры белорусского государства. Исходя из событий в Белоруссии, западным политическим экспертам удалось сделать выводы о том, что стабильность подобного рода моноцентричных политических режимов сильно преувеличена и поэтому они будут атаковать нашу страну.

— Что способно спровоцировать подобного рода волнения в России?

— Лидерами станут Telegram-каналы, контролируемые западными спецслужбами. Они, очевидно, давно пошли по пути «коллективного лидерства». Это было ярко проявлено и во время событий Евромайдана на Украине в 2013-2014 годах, и в недавних волнениях в Белоруссии. Персональный лидер может очень серьезно уйти из-под контроля. А вот несколько лидеров, коллективное лидерство находится под более плотным контролем, так как если уйдет один — его будет легко заменить другим.

— Будет ли у России достаточно ресурсов, чтобы отразить этот сценарий перехвата власти?

— Я думаю, что да, достаточно. Но ситуация негарантированная. Есть несколько тревожных моментов. Ситуация склоняется в худшую сторону: реальные люди, которые поддерживают Владимира Путина, оказываются отброшены на политическую периферию, все больше на ведущие позиции выходят противники Владимира Путина. Значит это только одно: в решающий момент произойдет вал предательства.