США начнут новую охоту за «русскими хакерами» после ухода Трампа

Джо Байден посетовал, что Трамп не инициирует расследование об очередном «российском вмешательстве».

Избранный президент США Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в бездействии. Россия якобы совершила «кибератаку» на Национальное управление телекоммуникаций и информации (NTIA — входит в структуру департамента торговли) и Департамент казначейства США еще полторы недели назад, а глава Белого дома до сих пор не инициировал расследование.

Выступая перед журналистами в Уилмингтоне, штат Делавэр, Байден посетовал, что республиканец не уделяет проблеме «русских хакеров» достаточного внимания, пытаясь обвинить во взломе Китай:

«Это [взлом NTIA] является серьезным риском для нашей национальной безопасности. <…> Правда такова: администрация Дональда Трампа не смогла верно расставить приоритеты в области кибербезопасности. Это нападение произошло на глазах Трампа, но он предпочел на это не смотреть. <…> Он еще даже не определил, кто несет ответственность».

Действующий президент США в открытую отвечать на обвинения своего оппонента не стал. Вместо этого Трамп, пользуясь правом уходящего лидера, помиловал несколько человек, которых ранее обвинили в пособничестве России (в 2016 году, когда она якобы «вмешалась» в американские выборы).

Среди помилованных первым лицом оказался бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и голландский юрист Алекс ван дер Цван. Первого обвиняли в том, что он во время президентской кампании 2016 года «сотрудничал с Россией», а после соврал об этом агентам ФБР. Алекс ван дер Цван, по мнению следствия, давал ложные показания на слушаниях по делу о сотрудничестве экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Также были помилованы Крис Коллинз (мошенничал с ценными бумагами и давал ложные показания ФБР) и Дункан Хантер (злоупотреблял «средствами предвыборной кампании»). Всего Дональд Трамп помиловал 15 человек. Еще пятерым он смягчил приговор суда. На сайте Белого дома сообщается, что такая акция прощения поможет исправить ошибки, которые допустил специальный прокурор Роберт Мюллер.

Последний обвинял Россию во вмешательстве в выборы и два года вел расследование, для которого было задействовано несколько тысяч человек и потрачено 32 миллиона долларов. За это время Мюллер не нашел ни одного доказательства участия Москвы в американских выборах, однако даже после этого продолжал осуждать подозреваемых, в частности политсоветника в избирательной кампании Трампа в 2016 году Джорджа Пападопулоса.

«Сегодняшнее помилование поможет исправить то зло, которое команда Роберта Мюллера причинила стольким людям», — сообщается на сайте Белого дома.

Джо Байден едва ли забудет старания Мюллера и после инаугурации вполне может инициировать еще одно расследование по недавней кибератаке, рассказала научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. Впрочем, первое время демократу будет не до этого: в стране накопился ряд проблем, которые для американцев гораздо важнее очередного бездоказательного следствия.

«Если Байден и займется таким расследованием, то не сразу после начала своего президентского срока. У главы Белого дома будет полно и других задач, в первую очередь касающихся экономического блока. Его назначения на соответствующие посты говорят о том, что это станет приоритетной задачей для Байдена. Плюс к этому вакцинация американцев и все вопросы, которые связаны с коронавирусом в США и здравоохранением», — объяснила американист.

К тому же Дональд Трамп, к которому накопилась масса исков, после 20 января 2021 года (в этот день состоится инаугурация Байдена) будет участвовать в ряде судебных процессов. Филиппенко полагает, что Джо Байден повременит с новым расследованием «российского вмешательства», чтобы не отвлекать внимания американцев от проблем Трампа.

Действующий президент страны, которому до переезда из Белого дома осталось меньше месяца, не горит желанием вмешиваться в новую авантюру с пресловутым «российским вмешательством». Дональд Трамп душой уже на пенсии, полагает Филиппенко. По крайней мере до 2024 года, когда республиканец пообещал вновь баллотироваться на президентский пост.

«Сейчас Дональд Трамп и вовсе перестал интересоваться президентскими обязанностями и много времени проводит на поле для гольфа. Все говорит о том, что в этот период до 20 января [2021 года] он не будет предпринимать каких-то активных действий, тем более тех, которые связаны с другими странами. Единственное, чем он сейчас занят, это поощрение и помилование тех, кто его поддерживал», — заключила специалист.

Трамп участие России во взломе NTIA и департамента казначейства США отрицает. По его словам, американские политики преувеличивают масштабы проблемы, а за виртуальным преступлением стоят хакеры из Китая.

По версии издания The Washington Post (WP), за кибератакой стоят взломщики из группы APT29 или Cozy Bear, которая якобы сотрудничает со спецслужбами из России. Они получают указания прямо из Кремля, а за трафиком американских структур следят уже долгое время, рассказали телеканалу France 24 «люди, знакомые с ходом расследования инцидента».