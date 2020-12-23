Глава ЦИК РФ спрогнозировала сроки внедрения онлайн-голосования

Онлайн-голосование на выборах в масштабах всей России может быть внедрено к 2024 году. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Онлайн-голосование на выборах в масштабах всей России может быть внедрено к 2024 году. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию", — сказала руководитель Избиркома в беседе с журналистами.

Памфилова уточнила, что голосование через интернет может быть применено также на выборах в следующем году, но только в пяти-семи регионах страны.