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12:44   23 Декабря 2020
Политика

Глава ЦИК РФ спрогнозировала сроки внедрения онлайн-голосования

Глава ЦИК РФ спрогнозировала сроки внедрения онлайн-голосования

Онлайн-голосование на выборах в масштабах всей России может быть внедрено к 2024 году. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию", — сказала руководитель Избиркома в беседе с журналистами.

Памфилова уточнила, что голосование через интернет может быть применено также на выборах в следующем году, но только в пяти-семи регионах страны.

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#россия #памфилова #онлайн-голосование

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