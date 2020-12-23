ЦИК РФ прокомментировал предложения о переносе единого дня голосования

Единый день голосования пройдет в сентябре, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России .

Единый день голосования пройдет в сентябре, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России .

Стали появляться предложения перенести дату единого дня голосования. Некоторые идеи противоречивы, уточняют в ЦИК. В Центризбиркоме считают, что изменений не произойдет, и голосование состоится в сентябре.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ имеет право принять решение о переносе единого дня голосования из-за ситуации с коронавирусом.