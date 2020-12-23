12:38 23 Декабря 2020Происшествия
СК возбудил уголовное дело после осквернения могил советских солдат в Литве
Преступники облили краской на братском кладбище в городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты.
Преступники облили краской на братском кладбище в городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело об осквернении воинского захоронения солдат Красной армии в Литве, сообщили в ведомстве. Согласно полученной информации, преступники облили красной краской памятник погибшим в 1941-1945 годах советским воинам.
Кроме того, они осквернили расположенные на братском кладбище в городе Обяляй могильные плиты бойцов Красной армии. Сообщается, что на них была нанесена оскорбительная символика. Факт преступления установлен во время осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты".