Кремль подтвердил, что реализация "Северного потока — 2" продолжается

Реализация проекта "Северный поток — 2" продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реализация проекта "Северный поток — 2" продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом.

Ранее сообщалось, что "СП-2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится чуть позже, чем было запланировано. Планируется, что судно "Фортуна" начнет работу по укладке трубопровода в исключительной экономической зоне Дании в январе.