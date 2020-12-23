12:32 23 Декабря 2020Политика
Кремль подтвердил, что реализация "Северного потока — 2" продолжается
Реализация проекта "Северный поток — 2" продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Реализация проекта "Северный поток — 2" продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом.
Ранее сообщалось, что "СП-2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится чуть позже, чем было запланировано. Планируется, что судно "Фортуна" начнет работу по укладке трубопровода в исключительной экономической зоне Дании в январе.