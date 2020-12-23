В Кремле указали на отсутствие взаимодействия с администрацией Байдена

Кремль не планирует контактировать с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не планирует контактировать с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в отношениях между Москвой и Вашингтона пока нет ничего позитивного. Песков напомнил, что Россия продолжает получать новые санкции. Поэтому Кремль пока не планирует налаживать контакт с администрацией избранного президента США.