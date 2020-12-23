Журналистов "Экономики сегодня" отметили на конкурсе "МедиаТЭК"

Федеральное издание "Экономика сегодня" стало победителем в нескольких номинациях VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК".

Федеральное издание "Экономика сегодня" стало победителем в нескольких номинациях VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК".

Итоги конкурса "МедиаТЭК-2020" подвели в Москве 23 декабря. В числе победителей вновь оказалось федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня". Работу журналистов отметили сразу в трех номинациях.

Так, первое место занял проект "Качество в ТЭК РФ". Кроме того, второго призового места удостоился проект "Госполитика развития ТЭК", а работа "Энергетические проекты РФ для стран БРИКС" получила третье место.

Всего на конкурс было отправлено 586 заявок из 61 региона РФ. В церемонии награждения участвовали заместитель председателя Правительства России Александр Новак и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.