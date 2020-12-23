Премьер-министр Республики Молдова объявил об уходе

Премьер-министр Молдавии Ион Кику покинет пост. Он хочет подать в отставку, чтобы в стране прошли новые выборы в парламент.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику покинет пост. Он хочет подать в отставку, чтобы в стране прошли новые выборы в парламент.

Свое решение он озвучил на брифинге с действующим президентом Республики Молдовы Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.

Вместе с Кику в отставку подаст все правительство. Премьер сказал, что это позволит как можно быстрее запустить процедуру новых выборов.