12:18 23 Декабря 2020Политика
Премьер-министр Республики Молдова объявил об уходе
Премьер-министр Молдавии Ион Кику покинет пост. Он хочет подать в отставку, чтобы в стране прошли новые выборы в парламент.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику покинет пост. Он хочет подать в отставку, чтобы в стране прошли новые выборы в парламент.
Свое решение он озвучил на брифинге с действующим президентом Республики Молдовы Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.
Вместе с Кику в отставку подаст все правительство. Премьер сказал, что это позволит как можно быстрее запустить процедуру новых выборов.