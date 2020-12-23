Глава МИД Казахстана ответил за заявление депутата РФ о границах республики

Заявление депутата Госдумы РФ Евгения Федорова о границах Казахстана вызвало критику министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди.

Заявление депутата Госдумы РФ Евгения Федорова о границах Казахстана вызвало критику министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди.

Ранее парламентарий сказал, что Казахстан якобы арендовал территорию у СССР. Он назвал государственные границы бывших советских республик временными.

Тлеуберди на заседании парламента сказал, что подобные фразы задевают его как казаха. Он назвал слова Федорова "бредом сивой кобылы". Министр добавил, что мнение отдельного российского депутата не демонстрирует позицию всех российских властей. Посольство РФ в Казахстане передало позицию Нур-Султана в Кремль и Государственную думу.

Ранее телеканал "360" писал, что Казахстан возмутился словами другого российского депутата Вячеслава Никонова.