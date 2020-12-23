Законопроект о деятельности иноагентов прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы РФ одобрили закон о регулировании деятельности иноагентов, чтобы не допустить вмешательство в дела РФ извне.

Депутаты Госдумы РФ одобрили закон о регулировании деятельности иноагентов, чтобы не допустить вмешательство в дела РФ извне.

В документе указано, что к иностранным агентам приравниваются незарегистрированные общественные объединения, которые получают иностранное финансирование для проведения политической деятельности. Кроме того, физлица, которые занимаются политикой в интересах иностранного государства, также приравниваются к иноагентам.

Законопроект разработали комиссии Совета Федерации и Госдумы России.