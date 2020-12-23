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12:15   23 Декабря 2020
Политика

Законопроект о деятельности иноагентов прошел второе чтение в Госдуме

Законопроект о деятельности иноагентов прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы РФ одобрили закон о регулировании деятельности иноагентов, чтобы не допустить вмешательство в дела РФ извне.

В документе указано, что к иностранным агентам приравниваются незарегистрированные общественные объединения, которые получают иностранное финансирование для проведения политической деятельности. Кроме того, физлица, которые занимаются политикой в интересах иностранного государства, также приравниваются к иноагентам.

Законопроект разработали комиссии Совета Федерации и Госдумы России.

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#россия #госдума #иноагент

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