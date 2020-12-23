Эстрадная певица Алла Пугачева и знаменитый футболист Игорь Акинфеев могут принять участие в парламентских выборах в следующем году, передают приближенные к Госдуме РФ источники.

Эстрадная певица Алла Пугачева и знаменитый футболист Игорь Акинфеев могут принять участие в парламентских выборах в следующем году, передают приближенные к Госдуме РФ источники.

Как стало известно журналистам издания "Ведомости", Пугачева и Акинфеев могут стать кандидатами в депутаты российского парламента. Помимо них в избирательном процессе могут принять участие юморист Павел Воля и актер Иван Охлобыстин.

Уточняется, что окончательный список кандидатов одной и парламентских партий будет представлен в конце января следующего года.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что в 2021 году на парламентских выборах будет наблюдаться высокий уровень конкуренции.