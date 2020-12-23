Более 35 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Медики Санкт-Петербурга за последние 24 часа проверили на наличие COVID-19 35 258 человек. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Медики Санкт-Петербурга за последние 24 часа проверили на наличие COVID-19 35 258 человек. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Согласно оперативным данным, под медицинским наблюдением в Северной столице в связи с коронавирусом находится 1675 человек. Из них два — в обсерваторе, 782 — контактные, 891 — на самоизоляции.

"Обработано 3735 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом", — говорится в сообщении пресс-службы.

По последним данным, в Петербурге насчитывается 208 325 случаев COVID-19. Ежесуточно на протяжении нескольких недель выявляется примерно 3,7 тыс. заболевших. Губернатор города Александр Беглов во вторник заявил, что больницы полностью обеспечены лекарствами для лечения инфицированных пациентов, и подчеркнул, что запасы пополняются еженедельно.