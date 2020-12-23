Названы способы кражи личных данных россиян с сим-карты

Способы кражи данных с сим-карт описал партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов агентству "Прайм".

Способы кражи данных с сим-карт описал партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов агентству "Прайм".

Мошенник звонит оператору сотовой связи, представляется владельцем сим-карты, заявляет о ее потере и отвечает на контрольные вопросы, заранее поискав ответы на них в социальных сетях настоящего владельца сим-карты, говорит эксперт. Далее оператор отключает действующую "симку" и оформляет злоумышленнику новую, снабдив его полным доступом к номеру и всей информации, которая на него приходит.

Также украсть данные с сим-карты можно с помощью дистанционного доступа. На телефон пользователя поступает сообщение со специальным кодом, а после открытия злоумышленник получает доступ ко всем функциям сим-карты, включая звонки, сообщения и местоположение, рассказал Мясоедов "Прайму". Специалист посоветовал выполнять рекомендации операторов и регулярно обновлять прошивку на своем телефоне.

Ранее сообщалось, что ухудшение качества связи, исчерпанный лимит контактов на телефоне и отсутствие поддержки 4G могут свидетельствовать о необходимости замены сим-карты. Эксперты призывают обновлять сим-карту пару раз в год и менять ее при смене самого устройства.