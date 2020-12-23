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11:54   23 Декабря 2020
Шоу-бизнес

52-летняя Светлана Бондарчук похвасталась роскошной фигурой на Мальдивах

52-летняя Светлана Бондарчук похвасталась роскошной фигурой на Мальдивах

Светская львица и модель Светлана Бондарчук сфотографировалась у бассейна в бикини и восхитила поклонников своими формами.

Знаменитость улетела отдыхать на Мальдивские острова, чтобы отпраздновать там свой день рождения. Компанию ей составил ее супруг Сергей Харченко. Пара поселилась на дорогой вилле с собственным бассейном и видом на океан. На странице модели появилось новое фото. Бондарчук сидела на бортике бассейна и смотрела в небо. На знаменитости был раздельный купальник красного цвета, который подчеркивал ее стройную фигуру.

Пользователи были очарованы новым снимком звезды. Они отметили шикарные формы Бондарчук и сравнили ее с русалкой.

"Замечательный отель и шикарная вы";

""Фото отличное. Фигура огонь";

"Потрясающая фигура!! Вы, супер!!" — написали в комментариях.

Светская львица отметила свое 52-летие 17 декабря. Незадолго до этого она ушла с поста директора глянцевого журнала Hello!.

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#бондарчук #мальдивы #знаменитости

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