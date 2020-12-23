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11:53   23 Декабря 2020
Политика

Россия приняла ответные меры на высылку дипломатов из Колумбии

Россия приняла ответные меры на высылку дипломатов из Колумбии

Сотрудники посольства Колумбии высланы из России в качестве ответных мер на действия Боготы.

Сообщается, что Россия применила ответные меры, выслав двух колумбийских дипломатов.

Ранее власти Колумбии приняли решение выслать двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По данным латиноамериканских СМИ, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет.

Россияне якобы вербовали граждан в городе Кали, а также проявляли интерес к конфиденциальной информации.

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#россия #дипломаты #колумбия

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