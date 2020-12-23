11:53 23 Декабря 2020Политика
Россия приняла ответные меры на высылку дипломатов из Колумбии
Сотрудники посольства Колумбии высланы из России в качестве ответных мер на действия Боготы.
Сотрудники посольства Колумбии высланы из России в качестве ответных мер на действия Боготы.
Сообщается, что Россия применила ответные меры, выслав двух колумбийских дипломатов.
Ранее власти Колумбии приняли решение выслать двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По данным латиноамериканских СМИ, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет.
Россияне якобы вербовали граждан в городе Кали, а также проявляли интерес к конфиденциальной информации.