Россия приняла ответные меры на высылку дипломатов из Колумбии

Сотрудники посольства Колумбии высланы из России в качестве ответных мер на действия Боготы.

Сотрудники посольства Колумбии высланы из России в качестве ответных мер на действия Боготы.

Сообщается, что Россия применила ответные меры, выслав двух колумбийских дипломатов.

Ранее власти Колумбии приняли решение выслать двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По данным латиноамериканских СМИ, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет.

Россияне якобы вербовали граждан в городе Кали, а также проявляли интерес к конфиденциальной информации.