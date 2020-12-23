Брод раскритиковал Украину за цинизм в вопросе водной блокады Крыма

Правозащитник Александр Брод полагает, что материковая Россия вскоре снимет вопрос нехватки пресной воды на полуострове.

Член Совета по правам человека Александр Брод выразил мнение, что материковая Россия способна обеспечить Крым пресной водой, а спекуляции украинских политиков на тему возобновления поставок после «деоккупации» полуострова служат цели посеять сомнения в умах крымчан.

«Украинцы сейчас так провоцируют недовольство среди крымчан, — пояснил Брод в комментарии «Политике Сегодня». — Большинство жителей полуострова, конечно, голосовало за присоединение Крыма к России. Однако было и протестное голосование. Есть и засланные казачки, есть и организации, которые финансируются извне».

В том, что нехватка пресной воды — явление для Крыма временное, правозащитник не сомневается. Отмечает, что глава государства о проблеме помнит; на пресс-конференции Владимир Путин говорил о выделяемых денежных средствах, призванных снять вопрос водной блокады.

«Это и опреснители морской воды, и разведка подземных вод, и постройка водоводов», — напомнил Брод, куда хлынут федеральные деньги.

Украина же, перекрывшая шлюзы Северо-Крымского канала в 2014 году, теперь в лице вице-премьера Алексея Резникова обещает поставлять воду на полуостров в цистернах. О готовности реализовать такую схему при условии гуманитарной катастрофы в Крыму украинский чиновник заявил накануне. Стандартные же поставки воды Киев согласен возобновить только после возвращения территории в состав Украины.

«Будет деоккупация Крыма — будет вода», — был ультимативен господин Резников.

Александр Брод подобные заявления представителя украинского кабмина считает «абсолютно лицемерными и циничными», ведь Украина в 2014 году «создала условия для гуманитарной катастрофы». Отсутствие реакции со стороны Совета Европы, ООН, ОБСЕ вызывает у правозащитника недоумение, а стойкость крымчан — оптимизм.