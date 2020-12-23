Брод раскритиковал Украину за цинизм в вопросе водной блокады Крыма
Член Совета по правам человека Александр Брод выразил мнение, что материковая Россия способна обеспечить Крым пресной водой, а спекуляции украинских политиков на тему возобновления поставок после «деоккупации» полуострова служат цели посеять сомнения в умах крымчан.
«Украинцы сейчас так провоцируют недовольство среди крымчан, — пояснил Брод в комментарии «Политике Сегодня». — Большинство жителей полуострова, конечно, голосовало за присоединение Крыма к России. Однако было и протестное голосование. Есть и засланные казачки, есть и организации, которые финансируются извне».
В том, что нехватка пресной воды — явление для Крыма временное, правозащитник не сомневается. Отмечает, что глава государства о проблеме помнит; на пресс-конференции Владимир Путин говорил о выделяемых денежных средствах, призванных снять вопрос водной блокады.
«Это и опреснители морской воды, и разведка подземных вод, и постройка водоводов», — напомнил Брод, куда хлынут федеральные деньги.
Украина же, перекрывшая шлюзы Северо-Крымского канала в 2014 году, теперь в лице вице-премьера Алексея Резникова обещает поставлять воду на полуостров в цистернах. О готовности реализовать такую схему при условии гуманитарной катастрофы в Крыму украинский чиновник заявил накануне. Стандартные же поставки воды Киев согласен возобновить только после возвращения территории в состав Украины.
«Будет деоккупация Крыма — будет вода», — был ультимативен господин Резников.
Александр Брод подобные заявления представителя украинского кабмина считает «абсолютно лицемерными и циничными», ведь Украина в 2014 году «создала условия для гуманитарной катастрофы». Отсутствие реакции со стороны Совета Европы, ООН, ОБСЕ вызывает у правозащитника недоумение, а стойкость крымчан — оптимизм.
«Крымчане — мужественные и мудрые люди. Они перенесут временные трудности с подачей воды и не будут поддаваться на дешевые уловки, которые им предлагают грязные украинские политики», — резюмировал член Совета по правам человека.