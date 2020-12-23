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14:16   23 Декабря 2020
Весь мир

Трамп принуждает Конгресс США выплатить американцам по $2000

Трамп принуждает Конгресс США выплатить американцам по $2000

Президент США Дональд Трамп назвал утвержденную Конгрессом выплату в 600 долларов всем гражданам «смехотворно низкой» и призвал увеличить пакет помощи при COVID-19 американцам до 2000 долларов, иначе он наложит вето на законопроект бюджета.

«Я прошу Конгресс внести поправки в этот законопроект и увеличить смехотворно низкие 600 долларов до 2000 долларов, или 4000 долларов для пары», — сказал Трамп в видео, опубликованном в Twitter во вторник.

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что поддерживает повышение выплаты до 2000.

«Демократы готовы вынести это на обсуждение на этой неделе единогласно. Сделаем это!», —  написала Пелоси в Twitter в ответ на видео Трампа.

Ранее в сеть попал 5593-страничный документ Конгресса, который дополняет принятый законопроект помощи гражданам при пандемии COVID-19 и включает в себя расходы США за рубежом. Например, $25 млн в Пакистан на «демократические и гендерные программы», что вызвало возмущение американцев.

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