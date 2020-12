Трамп принуждает Конгресс США выплатить американцам по $2000

В противном случае президент заблокирует законопроект о финансовой поддержке граждан в период пандемии COVID-19.

Президент США Дональд Трамп назвал утвержденную Конгрессом выплату в 600 долларов всем гражданам «смехотворно низкой» и призвал увеличить пакет помощи при COVID-19 американцам до 2000 долларов, иначе он наложит вето на законопроект бюджета.

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что поддерживает повышение выплаты до 2000.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV