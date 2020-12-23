Трамп принуждает Конгресс США выплатить американцам по $2000

В противном случае президент заблокирует законопроект о финансовой поддержке граждан в период пандемии COVID-19.

Президент США Дональд Трамп назвал утвержденную Конгрессом выплату в 600 долларов всем гражданам «смехотворно низкой» и призвал увеличить пакет помощи при COVID-19 американцам до 2000 долларов, иначе он наложит вето на законопроект бюджета.

«Я прошу Конгресс внести поправки в этот законопроект и увеличить смехотворно низкие 600 долларов до 2000 долларов, или 4000 долларов для пары», — сказал Трамп в видео, опубликованном в Twitter во вторник.

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что поддерживает повышение выплаты до 2000.

«Демократы готовы вынести это на обсуждение на этой неделе единогласно. Сделаем это!», — написала Пелоси в Twitter в ответ на видео Трампа.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020

Ранее в сеть попал 5593-страничный документ Конгресса, который дополняет принятый законопроект помощи гражданам при пандемии COVID-19 и включает в себя расходы США за рубежом. Например, $25 млн в Пакистан на «демократические и гендерные программы», что вызвало возмущение американцев.