11:38 23 Декабря 2020Политика
Депутаты Госдумы запретили иноагентам финансировать публичные мероприятия
Госдума РФ приняла закон, который запрещает финансировать публичные мероприятия из иностранных источников, иноагентов и анонимно.
Госдума РФ приняла закон, который запрещает финансировать публичные мероприятия из иностранных источников, иноагентов и анонимно.
Документ предназначен обеспечить прозрачную деятельность организаторов акции. Кроме того, в законе описан порядок подготовки и проведения мероприятия. Также запрещается финансировать публичные акции из иностранных источников. В законопроекте указано, что организатор обязан отчитаться в орган местного самоуправления после проведения мероприятия.