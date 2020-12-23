Депутаты Госдумы запретили иноагентам финансировать публичные мероприятия

Госдума РФ приняла закон, который запрещает финансировать публичные мероприятия из иностранных источников, иноагентов и анонимно.

Госдума РФ приняла закон, который запрещает финансировать публичные мероприятия из иностранных источников, иноагентов и анонимно.

Документ предназначен обеспечить прозрачную деятельность организаторов акции. Кроме того, в законе описан порядок подготовки и проведения мероприятия. Также запрещается финансировать публичные акции из иностранных источников. В законопроекте указано, что организатор обязан отчитаться в орган местного самоуправления после проведения мероприятия.