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11:24   23 Декабря 2020
Политика

Удмуртская чиновница сделала скандальное заявление о новогодних подарках для детей

Удмуртская чиновница сделала скандальное заявление о новогодних подарках для детей

"Как родили, так и обеспечивайте". Такой совет дала россиянам в соцсетях сотрудник управления образования Удмуртии Светлана Пескишева.

Как сообщают местные СМИ, в одной из удмуртских групп в "ВКонтакте" местная жительница поинтересовалась — будет ли социальная защита выдавать подарки детям из малоимущих или неполных семей. Под публикацией мнение решила высказать и чиновница из администрации Селтинского района Светлана Пескишева. Она посоветовала автору вопроса не ждать от государства денег и подарков.

"Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте", — заявила Пекишева.

Другие пользователи, прочитавшие "совет" Светланы восприняли негативно. Спустя некоторое время комментарий был удален.

Как ранее сообщал телеканал "360", россиянам перечислили потенциально опасные подарки в пандемию.

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#скандал #подарки #Удмутрия

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